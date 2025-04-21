Москва, 21 апреля, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы. Об этом 21 апреля, выступая на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение», заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российский лидер напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, время не властно над памятью народа, и сейчас это особенно остро понимается.

«Сегодня мы, к сожалению, вновь вынуждены противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность нашей Родины. И вновь убеждаемся: отвага, сила духа, сплочённость наших людей способны преодолевать любые угрозы. Примеры стойкости, верности долгу и искренней любви к Отечеству, которые мы видим в наши дни, доказывает связь времён», — отметил глава государства.

Путин добавил, что, как бы кто ни старался, никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной армии, спасавших мир от нацизма.

Как сообщало ИА Регнум, Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных ознакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

Глава государства 7 апреля отметил, что во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Победе над фашизмом. В связи с этим Путин отметил особое значение искреннего стремления сотен людей внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, их сплочённости, верности правде.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 апреля, комментируя призыв Брюсселя к западным лидерам не ездить в Москву на 9 Мая, заявил, что стремление европейской бюрократии возродить нацизм уму непостижимо. Он подчеркнул, что Россия не будет мириться с этой тенденцией. По его словам, Москва приложит все силы, чтобы нацистская идеология «не поднимала голову».

Глава МИД отметил, что в мире всё чаще и чаще предпринимаются попытки сфальсифицировать историю. Лавров отметил, что акция «Бессмертный полк» помогает россиянам, живущим в других странах, помнить правду.