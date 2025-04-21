Москва, 21 апреля, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Исказить или омрачить подвиг советских солдат, победивших фашизм, невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение».

Он напомнил, что текущий год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Время не властно над памятью народов, сейчас это понимается особенно остро, добавил президент.

«Как бы кто ни старался, никому не под силу исказить, омрачить подвиг воинов Красной армии, спасавших мир от нацизма», — подчеркнул Путин, слова которого привела пресс-служба Кремля.

По его словам, сегодня вновь приходится противостоять тем, кто пытается посягнуть на безопасность России. Вместе с тем отвага, сила духа, сплочённость народа снова убеждают, что страна способна преодолевать любые угрозы, добавил президент.

Премии «Служение» удостоены представители муниципального сообщества, внёсшие особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Её учредили по поручению президента в 2023 году с целью объединения муниципального сообщества и повышения престижа муниципальной службы.