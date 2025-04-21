Москва, 21 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 апреля подписал закон о повышении уголовной ответственности за дискредитацию Вооружённых сил РФ и призывы к санкциям по найму или из корыстных побуждений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Закон вводит новые квалифицирующие признаки в статьи 280.3, 284.2 и 284.3 Уголовного кодекса РФ. Так, за дискредитацию российской армии, совершённую из корысти или по найму, устанавливается уголовное наказание с лишением свободы сроком на семь лет. Аналогичная мера грозит за оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не принимает участия.

Кроме того, за призывы ввести или продлить антироссийские санкции, совершённые из корыстных побуждений или по найму, назначается лишение свободы сроком до пяти лет. Виновным также грозит штраф до 500 тыс. рублей. Во всех случаях будет применяться конфискация имущества, полученного в результате совершения данных преступлений, а также используемого или предназначенного для финансирования такой преступной деятельности.

В этот же день глава государства подписал закон о признании иноагентами лиц, оказывающих содействие в исполнении решений иностранных органов власти и международных организаций, в которых РФ не участвует, если эти решения направлены против безопасности страны.

Как передавало ИА Регнум, законопроект, предполагающий лишение свободы на срок до пяти лет за дискредитацию российской армии и призывы к санкциям против России в корыстных целях, был внесён в Госдуму 21 марта. 8 апреля Дума приняла во втором и в третьем, окончательном чтении данный законопроект. Как пояснила вице-спикер ГД Ирина Яровая, инициатива направлена на недопущение вмешательства во внутреннюю политику страны.