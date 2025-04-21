Киев, 21 апреля, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Владимир Мороз умер в возрасте 57 лет. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Рады.

Социальные сети Владимир Мороз

«Руководство Верховной рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники аппарата парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза», — говорится в некрологе.

Причина смерти парламентария не указана. Мороз возглавлял подкомитет по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Депутат Ярослав Железняк отметил в своём Telegram-канале, что Мороз был избран от Донецкой области, его мандат будет оставаться свободным до следующего созыва. С его смертью, добавил парламентарий, количество депутатов сократилось до исторического минимума в 400 человек.