Давос, Швейцария, 21 апреля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. 88-летний Клаус Шваб покинул пост председателя совета попечителей Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба ВЭФ.

Global Look Press

«На внеочередном заседании правления 20 апреля Совет попечителей принял к сведению заявление об отставке Клауса Шваба», — говорится в сообщении.

Временно исполняющим обязанности, в соответствии с правилами ВЭФ, совет назначил зампредседателя Питера Брабек-Летмата. Он также учредил поисковый комитет для отбора будущего председателя.

Сам Шваб заявил, что покидает свой пост из-за своего возраста.

88-летний Клаус Шваб был председателем попечителей ВЭФ с момента основания в 1971 году. Членами форума являются около тысячи крупных компаний из разных стран мира, в том числе и из РФ.

Последнее заседание ВЭФ, которое состоялось в январе 2025 года, проходило без участия российской делегации, поскольку, по словам посла РФ в Швейцарии Сергея Гармонина, организаторы форума не направили соответствующие приглашения РФ, но российская сторона отнеслась к этому решению спокойно.

Гармонин подчеренул, что Москва продолжит решать внешние задачи в перспективных форматах, таких как БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года президент Всемирного экономического форума в Давосе Клаус Шваб принял решение покинуть пост и стать неисполнительным директором форума.

Ранее, в июне 2024 года, газета The Wall Street Journal ​​​(WSJ) писала о том, что по меньшей мере шесть женщин столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны старшего руководящего звена ВЭФ. Две сотрудницы рассказали о приставаниях со стороны высокопоставленных участников мероприятия. Ещё шесть бывших сотрудниц заявили, что их вынудили уволиться после того, как они сообщили о беременности.