Москва, 21 апреля, 2025, 16:04 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подписал закон о признании иноагентами лиц, содействующих иностранным организациям против России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

Закон был принят Госдумой 8 апреля и одобрен Советом Федерации 16 апреля. Поправки вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Статус иноагента будут получать граждане, содействующие в исполнении решений иностранных органов власти и международных организаций, в которых РФ не участвует, если эти решения направлены против безопасности России.

Кроме того, документ предполагает возможность признания иноагентами за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений о военно-технической деятельности РФ, которые при получении иностранными источниками будут угрожать безопасности России.

Как передавало ИА Регнум, Госдума на заседании 8 апреля также приняла закон о полном запрете иноагентам заниматься образованием и просвещением. Закон вводит норму, согласно которой действие лицензии на осуществление образовательной деятельности прекращается при включении лицензиата в реестр иностранных агентов.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв ранее сообщил, что после принятия данного закона иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии не только для детей, как в настоящее время, но для любых граждан.

1 марта в России вступил в силу закон, который обязал иноагентов зачислять на специальный рублевый счёт доходы от интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости и транспорта и процентов по вкладам. Воспользоваться данными денежными средствами их владельцы смогут только в случае снятия с них статуса иноагента. Закон направлен на то, чтобы лишить предавших Россию лиц возможности обогащаться за счёт россиян и использовать против страны заработанные в ней средства, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.