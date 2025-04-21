Вашингтон, 21 апреля, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Секретная информация не размещалась в мессенджере Signal, администрация США поддерживает шефа Пентагона Пита Хегсета. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, комментируя сообщения СМИ об утечках данных.

Global Look Press

«Президент США Дональд Трамп решительно поддерживает министра Хегсета, который проделывает феноменальную работу во главе Пентагона. Хотела бы вновь повторить, что секретная информация в чатах Signal не размещалась», — отметила она в беседе с Fox News.

Ранее американская газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что 15 марта Хегсет опубликовал в чате Signal график полётов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям йеменских мятежников-хуситов.

Отмечалось, что министр лично создал чат «Оборона/командное совещание» и включил в него свою жену Дженнифер, не работающую в Пентагоне, брата Фила, адвоката Тима Парлаторе и ещё примерно десять человек, в том числе двух чиновников, отстранённых из-за утечек информации.

21 апреля помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл также указал, что сообщения журналистов о том, что Хегсет якобы раскрыл детали ударов по Йемену в чате мессенджера Signal, где также находились его жена, брат и адвокат, не соответствуют действительности.