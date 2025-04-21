Москва, 21 апреля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении безопасности при проведении зрелищных мероприятий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Закон был принят Госдумой 9 апреля и одобрен Советом Федерации 16 апреля.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года», — сказано в тексте документа.

Поправки вносятся в закон «Основы законодательства РФ о культуре». Новые нормы обязывают организатора зрелищных мероприятий, собственника и пользователя площадки принимать меры для обеспечения общественного порядка и безопасности.

Как сообщалось ранее, по новым правилам организатор должен будет заранее уведомить орган исполнительной власти субъекта федерации или орган местного самоуправления о тематике и месте мероприятия, собственнике объекта, планируемом количестве участников и мерах, принимаемых для обеспечения безопасности.

Правила обеспечения безопасности и порядка установит правительство РФ. Ответственность за нарушение этих правил будут нести не только собственник площадки и организатор мероприятия, но и посетители.

Власти региона или муниципалитета должны будут подтвердить уведомление о проведении мероприятия и проинформировать органы внутренних дел и другие заинтересованные органы. Зрелищные мероприятия должны будут проводиться с соблюдением требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий.

Законопроект был внесён в Госдуму 24 апреля 2024 года, через месяц после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта 2024 года террористы ворвались в «Крокус», где должен был проходить концерт рок-группы «Пикник». Террористы открыли огонь по гостям и сотрудникам, а затем устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.