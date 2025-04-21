Москва, 21 апреля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Султан Омана Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

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Самолет султана приземлился в столичном аэропорту «Внуково 2». Визит Хейсама бен Тарика Аль Саида приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между странами.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Кремле сообщали о переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и султаном Омана. Встреча лидеров стран должна состояться 22 апреля. В ходе диалога они обсудят международную и региональную повестки дня, основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

По словам посла Омана в Москве Хамуда бен Салема ат-Туайха, лидеры стран также подпишут 10 соглашений в сфере развития двухстороннего сотрудничества. Посол подчеркнул, что соглашения откроют новые возможности для сотрудничества, в том числе в сфере торговли, энергетики, образования и туризма. Кроме того, могут быть взаимно отменены визовые требования для владельцев обычных паспортов, также стороны могут договориться о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.