Москва, 21 апреля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым попросил передать приветственные слова президенту страны Касым-Жомарту Токаеву от российского лидера Владимира Путина. Встреча состоялась в Москве 21 апреля, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов

«Прошу вас передать ему самые сердечные слова приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина и, конечно, от меня лично», ― отметил Мишустин.

Российский премьер добавил, что с особой теплотой вспоминает свой визит в Казахстан в январе. Тогда же состоялась встреча Мишустина с Токаевым.

Председатель правительства отметил, что Казахстан является важным партнёром России в Евразийском регионе. По его словам, страны укрепляют межрегиональное взаимодействие. При этом около 70% взаимного товарооборота обеспечивается за счёт прямой кооперации регионов России и Казахстана.

Кроме того, добавил Мишустин, успешно реализуются крупные совместные проекты в энергетике, включая мирный атом, а также в промышленности, высоких технологиях и цифровой экономике, идёт системная работа над развитием инфраструктуры и логистики.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу — 10 апреля передал Касым-Жомарту Токаеву приглашение на мероприятия по случаю 80-летия Великой Победы. Его казахстанский коллега отметил, что осенью 2025 года, как ожидается, Токаев совершит государственный визит в Россию. Это событие будет одной из важных вех, ведётся очень серьёзная работа по подготовке и проведению визита, добавил он.

Нуртлеу сообщил также, что посетить Россию намерены спикеры обеих палат казахстанского парламента — Сената и Мажилиса — Маулен Ашимбаев и Ерлан Кошанов, а также Бектенов.

17 апреля Путин обсудил по телефону с лидером Казахстана вопросы взаимодействия в сфере энергетики. Глава государства также поделился оценками хода российско-американского диалога. Лидеры двух государств подчеркнули важность предстоящего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

6 марта состоялся телефонный звонок Путина с Токаевым, в ходе которого стороны обсудили вопросы торгово-экономической интеграции и успешную реализацию договоренностей, достигнутых ранее на высоком уровне. При этом лидеры двух государств отметили, что отношения между странами динамично развиваются в духе дружбы, добрососедства и союзничества.