Москва, 21 апреля, 2025, 16:27 — ИА Регнум. В Москве в национальном центре «Россия» прошла панельная сессия второго всероссийского ежегодного форума «Малая Родина — сила России», в рамках которой участники обсудили воспитание новых поколений.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Современная молодёжная политика — это та работа, которую невозможно делать одному. Это не про одного человека, а про содружество всех сил для общего результата. Ценности являются матрицей, с помощью которой мы проверяем полезность наших проектов. В нашей стране есть большой потенциал в части воспитания молодёжи и огромное количество наработок, которые ещё не используются в полную силу. В рамках национального проекта «Молодёжь и дети», запущенного по инициативе президента России Владимира Путина, мы объединили все усилия профильных ведомств, чтобы у молодёжи было больше возможностей для реализации своего потенциала в России», — отметил в ходе выступления руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Он также уточнил, что молодёжная политика в России в 2025 году имеет региональную направленность.

«Муниципальная система образования формирует молодого человека. Всё, что мы видим на улице, в народном хозяйстве, закладывается в детском саду и школе. Воспитание — это птица, и у неё два крыла: семья и школа. И школа прежде всего находится в руках руководителей системы образования муниципального уровня. От того, как будут реализованы решения на земле, как та логика, которые закладывается федеральным центром руководства субъекта Российской Федерации, будет донесена до учителя, а через него до родителей, всё и зависит», — заявил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

Участие в сессии принял также заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин. По его словам, в настоящее время представители российской молодёжи проявляют интерес к военно-патриотическому воспитанию и проектам, связанным с этой темой.

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» — это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований.

В этом году мероприятие пройдёт с 21 по 23 апреля и примет порядка 4 тыс. участников со всей страны. Представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций обменяются опытом, успешными практиками и выработают пути решения проблемных вопросов муниципалитетов.

В рамках форума пройдёт более 20 панельных сессий, дискуссий и экспертных диалогов, а также состоится церемония награждения второй всероссийской муниципальной премией «Служение». Награда присваивается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни общества.