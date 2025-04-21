Вашингтон, 21 апреля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) и бизнесмен Илон Маск намерен покинуть пост в правительстве, поскольку устал от нападок левых сил. Об этом 21 апреля сообщила газета Washington Post со ссылкой на неназванный источник.

Global Look Press

«Миллиардер готов уйти, потому что он устал от, как он считает, потока неприятных и неэтичных нападок со стороны левых», — сказал источник.

При этом неясно, когда именно Маск покинет правительство. Ожидается, что его статус специального государственного служащего истечёт в конце мая, следует из публикации.

Сам предприниматель не переживает за дальнейшую работу DOGE, поскольку члены его команды уже закрепились «во многих федеральных агентствах», пишет газета. Неназванный высокопоставленный сотрудник Белого дома также отметил: DOGE уже добился исторических результатов, которые «говорят сами за себя».

Как передавало ИА Регнум, ранее представители Демократической партии призвали президента США Дональда Трампа до 30 мая отправить в отставку Маска. Так, демократ Грег Касар в интервью порталу Axios заявил, что у партии имеются «все юридические и политические инструменты», сила общественного давления, чтобы добиться увольнения главы DOGE.

В феврале департамент государственной эффективности США под руководством Маска приступил к проверке эффективности расходов бюджетных средств Пентагоном. Ранее американский президент утверждал, что планирует поручить Илону Маску проверить на коррупцию различные ведомства федерального правительства.

10 апреля глава Белого дома заявил, что Маск на посту главы DOGE проделал колоссальную работу. Трамп добавил, что уже не нуждается в помощи предпринимателя и держит его в своем окружении только из-за хорошего отношения к нему.