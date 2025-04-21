Улан-Удэ, 21 апреля, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Отключение электроэнергии произошло в жилом секторе и на социальных объектах в Улан-Удэ из-за крысы. Об этом сообщила «Газета.Ru».

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Вечером 20 апреля животное забралось в распределительный пункт на улице Краснофлотской, что привело к обесточиванию двух школ, детского сада, поликлиники и нескольких насосных станций.

Кроме того, в городском парке аттракционов остановилось колесо обозрения, в кабинках которого находились люди. Его опустили вручную, говорится в сообщении.

Электроэнергия отсутствовала 41 минуту. Аварийные бригады подключили важные объекты к резервному питанию.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля почти 60 тыс. человек остались без электричества в Красноярском крае. Там высоковольтные провода оборвал ураганный ветер, порывы которого достигали скорости 33 м/с. Массовые отключения электроэнергии из-за непогоды также произошли в Хакасии, Алтайском крае и Кузбассе.