Пермь, 21 апреля, 2025, 15:26 — ИА Регнум. Последняя представительница рода Строгановых баронесса Элен де Людингаузен (Елена Строганова) умерла на 83-м году жизни. Об этом 21 апреля сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Печальная новость. Умерла Элен де Людингаузен-Строганова (Строганова Елена Андреевна) — последний представитель знаменитого рода баронов и графов Строгановых», — написала Платонова в Telegram-канале.

Баронесса основала международный фонд для восстановления Строгановского дворца и помощи музеям России, первые поступления в который обеспечили «строгановские туры» и выставки картин из коллекции Строгановых.

«Удивительно, впервые Элен Строганова побывала в России на Пасху. И покинула этот мир в день, символизирующий победу жизни над смертью», — отметила Платонова.

Она также рассказала о том, что баронесса неоднократно посещала строгановские места Пермского края: Ильинское, Усолье, Орел и Пыскор. Более того, многие годы Элен де Людингаузен была членом Пермского землячества. В 2018 году Первый канал выпустил большой документальный фильм «Строгановы: Елена последняя».

Что стало причиной смерти баронессы, не уточнятся.

Строгановы — род русских промышленников и помещиков, из которого происходили крупные землевладельцы и государственные деятели XVI–XX веков.

Как передавало ИА Регнум, утром 21 апреля на 89-м году жизни скончался папа римский Франциск. Официально причина смерти будет названа в течение дня. По данным итальянских СМИ, понтифик умер из-за инсульта или кровоизлияния в мозг.