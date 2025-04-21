Москва, 21 апреля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утвердил ратификацию соглашения с Южной Осетией о пенсиях сотрудникам Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Документ был опубликован 21 апреля на официальном портале правовой информации.

Илья Питалев/РИА Новости

Соответствующий закон был принят Госдумой 8 апреля и одобрен Советом Федерации 16 апреля.

«Ратифицировать Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке пенсионного обеспечения сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы и членов их семей, подписанное в городе Москве 17 сентября 2024 года», — сказано в документе.

Как передавало ИА Регнум, согласно тексту соглашения, в выслугу лет для назначения пенсий сотрудникам начнут засчитывать службу в вооружённых силах, органах безопасности, органах внутренних дел, органах уголовно-исполнительной системы РФ, Южной Осетии и бывшего СССР, а также в объединённых вооружённых силах СНГ. Установленная выслуга лет не может быть изменена другой стороной.

Путин ранее отмечал, что отношения России и Южной Осетии носят особый характер. Глава государства подчёркивал, что эти отношения развиваются по всем направлениям, в том числе в экономической сфере.

20 апреля первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщил, что Путин выделил из своего резервного фонда по 1 млн рублей каждому селу и школе Южной Осетии для подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кириенко отметил, что осетинская земля является родиной большого количества героев, которыми гордятся в республике и России, а в спецоперации на Украине принимают участие большое число выходцев из Южной Осетии.