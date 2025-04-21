Москва, 21 апреля, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Правительственная комиссия одобрила законопроект о праве ФСБ России создавать свои следственные изоляторы (СИЗО) для обвиняемых и подозреваемых в уголовных преступлениях. Информация об этом появилась на сайте Госдумы.

Vadim Akhmetov\Global Look Press

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — сказано в тексте отзыва.

Отмечается, что правительство поддерживает закон при условии его доработки с учётом замечаний. Речь идёт о внесении соответствующих поправок в Уголовный, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые обеспечат функционирование нового закона.

26 февраля глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв внёс в Госдуму законопроект, который позволит вернуть в ведение ФСБ следственные изоляторы, переданные в 2006 году в уголовно-исполнительную систему.

Пискарёв предложил наделить службу правом создавать СИЗО, а также полномочиями содержать под стражей подозреваемых, обвиняемых и осуждённых по делам, которые находятся в ведении органов безопасности. Помимо этого предлагалось наделить начальников СИЗО органов ФСБ правом производства неотложных следственных действий.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля 2024 года депутаты ГД сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который позволит ФСБ обрабатывать персональные данные своих сотрудников, в том числе военнослужащих, без их согласия. Речь идёт в том числе о биометрических данных. В пояснительной записке отмечается, что данная мера должна повысить уровень обеспечения безопасности органов службы.