Пекин, 21 апреля, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Китай резко снизил импорт газа, угля и нефтепродуктов из Соединённых Штатов на фоне эскалации торговой войны. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Global Look Press

Согласно данным, в марте 2025 года ввоз газа из США сократился совокупно на 44%, составив $720 млн. Также на 36% снизился импорт американского сжиженного пропана (до $658 млн). При этом ввоз американского сжиженного природного газа (СПГ) был полностью остановлен.

Также Поднебесная стала закупать у Штатов в 3,1 раза меньше угля, объём импорта составил $30,8 млн. Данный показатель стал минимальным с 2020 года, когда мир столкнулся с коронавирусной пандемией.

Экспорт нефтепродуктов из США в Китай уменьшился в 3,2 раза, составив $11,6 млн. Объёмы торговли побочными продуктами нефтяной переработки также снизились на 18%.

Единственным исключением стала американская нефть, поставки которой, наоборот, выросли на 22%. Однако, хоть показатель и превысил $326 млн, это всё равно значительно ниже среднего уровня закупок в 2024 году, который составлял около $500 млн.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля президент США Дональд Трамп перечислил страны, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины вводятся в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%).

Пекин в ответ решил увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%, а позднее — с 84% до 125%. В результате Трамп поднял пошлины на товары из Китая до 145%.

Обозреватели газеты The Washington Post в своей публикации 13 апреля отметили, что США и Китай из-за нежелания уступать в торговом противостоянии приближаются к экономическому коллапсу, а их противостояние угрожает фундаментальными изменениями в мировой экономике и реальной войной между Вашингтоном и Пекином.