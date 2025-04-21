Дубай, ОАЭ, 21 апреля, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram за всю историю своего существования не раскрыл ни единого байта личных сообщений пользователей. Об этом заявил его основатель Павел Дуров.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«За свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрывал ни единого байта личных сообщений», ― написал Дуров в Telegram-канале.

Он пояснил, что мессенджер может раскрыть только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но для этого необходимо соответствующее судебное постановление.

«Telegram скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование с помощью бэкдоров и нарушит основные права человека. В отличие от некоторых наших конкурентов мы не обмениваем конфиденциальность на долю рынка», ― отметил Дуров.

Бизнесмен указал на необходимость продолжать объяснять законодателям, что шифрование защищает конфиденциальность и безопасность обычных людей, а не преступников, и потеря такой защиты была бы, по его словам, трагичной.

Как передавало ИА Регнум, Дуров в сентябре прошлого года заявил, что подавляющее большинство (99,999%) пользователей Telegram не имеют никакого отношения к преступности. При этом остающиеся 0,001% занимающихся незаконной деятельностью создают плохой имидж всей платформе, ставя под угрозу интересы почти миллиарда пользователей.

Тогда же основатель мессенджера допустил, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы. Это прописано в обновлённых условиях обслуживания и политики конфиденциальности платформы. Предприниматель отметил, что эти меры вводятся для того, чтобы еще больше удержать преступников от злоупотребления Telegram.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински в августе заявил, что мессенджер Telegram соблюдает европейские законы, в том числе регламент «О цифровых услугах». Он заверил, что его действия по модерации соответствуют отраслевым стандартам.