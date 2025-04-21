Ватикан, 21 апреля, 2025, 15:00 — ИА Регнум. Состояние папы римского Франциска резко ухудшилось в ночь на 21 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.

Global Look Press

По этим данным, около 6 часов утра врачам стало ясно, что глава католической церкви находится на грани смерти.

«Мы получили телефонный звонок после 6 утра. Нам сказали быть наготове, но не пояснили к чему. Папе было плохо всю ночь», — рассказал ватиканский источник агентства.

Сообщается, что резкое ухудшение состояние Франциска стало неожиданностью. Ранее, перенеся ряд операций, папа римский, напротив, чувствовал себя лучше. 20 апреля он поздравил верующих с Пасхой, выйдя на балкон собора Святого Петра. Традиционное пасхальное послание «Граду и миру» зачитал церемониймейстер папы архиепископ Диего Равелли.

Как передавало ИА Регнум, Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Официально причина смерти будет названа в течение дня. По данным итальянских СМИ, ею стал инсульт.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.

Франциск ранее просил похоронить себя в римской базилике Санта Мария Маджоре. Вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил, что присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.