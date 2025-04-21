Москва, 21 апреля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. В Москве и Санкт-Петербурге 24 апреля проведут заупокойные мессы по папе Римскому Франциску. Об этом сообщает глава Конференции католических епископов России (ККЕР) архиепископ Павел Пецци.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Торжественные заупокойные мессы по усопшем понтифике будут отслужены в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде», — говорится в сообщении в Telegram-канале архиепархии Божией Матери.

В Москве заупокойная месса по папе римскому Франциску пройдет 24 апреля в 19:00 в Кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии. Церемонию проведет архиепископ Павел Пецци, а возглавит апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло.

«Также 24 апреля епископ Николай Дубинин возглавит торжественную заупокойную Мессу в соборе Успения Пресвятой Девы Марии в Петербурге в 19:00. В пятницу, 25 апреля, епископ Николай отслужит заупокойную Мессу также в храме св. Адальберта в Калининграде в 19:00», — уточняет архиепархия.

Ранее Пецци призвал всех верующих по возможности участвовать в этих мессах.

Как передавало ИА Регнум, папа Римский Франциск (в жизни Хорхе Марио Бергольо) скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Точная причина смерти понтифика не раскрывается. В последние годы Франциск перенёс множество заболеваний, а совсем недавно вылечился от двусторонней пневмонии.

Франциск был первым латиноамериканским папой и 266-м по счёту главой Римско-католической церкви. Этот пост он занимал с 13 марта 2013 года.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы. Российский лидер отметил большой международный авторитет и назвал понтифика верным служителем христианского учения, мудрым религиозным и государственным деятелем, который последовательно защищал высокие ценности гуманизма и справедливости.