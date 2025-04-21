Москва, 21 апреля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru

Договор определяет правовые рамки для дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на долгосрочную перспективу. Он был подписан 17 января, когда президент Ирана Масуд Пезешкиан находился в Москве с визитом.

Документ, закрепляющий статус России и Ирана как стратегических партнёров, охватывает все сферы: оборону, противодействие терроризму, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Путин, как сообщало ИА Регнум, назвал договор прорывным документом, который нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития не только России и Ирана, но и всего Евразийского региона. Он отметил, что в договоре поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры на долгий срок.

Истинный смысл договора, по словам российского лидера, заключается в том, чтобы не останавливаться на достигнутом и вывести взаимоотношения между двумя государствами на качественно новый уровень. Пезешкиан после подписания документа заявил, что в двусторонних отношениях государств открывается новая большая глава.

Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Ираном на пленарном заседании 8 апреля. В нижней палате парламента отметили, что документ укрепит отношения двух стран как в части двустороннего сотрудничества, так и в координации действий по вопросам международного характера. Отдельное внимание в нём уделено укреплению межпарламентского сотрудничества.