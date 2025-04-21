Москва, 21 апреля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. В России до конца 2025 года могут принять закон, устанавливающий запрет на покупку жилья за наличные, если оно дороже 1 млн рублей. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Саму инициативу мы давно обсуждали с профессиональным сообществом. Я, безусловно, её поддерживаю. При самом хорошем раскладе внесём законопроект в конце сессии, где-то в июне–июле. Я надеюсь, что к концу года теоретически можно принять», — сообщила она в беседе с «РИА Новости».

При этом депутат уточнила, что текст данного законопроекта уже подготовлен. По её словам, в документе представлена мировая практика, которая действительно сводит на нет наличные расчёты. Разворотнева также добавила, что ограничения вводятся в отношении жилья стоимостью выше 1 млн рублей.

Соответствующие изменения планируется внести в статьи 558 и 861 Гражданского кодекса РФ. В пояснительной записке к законопроекту также указано, что в России 10–15% сделок между физлицами в сфере недвижимости осуществляется за наличные. Вместе с тем число преступлений, связанных с лишением недвижимости, ежегодно растёт.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля Разворотнева также сообщала, что Госдума планирует возобновить работу над законопроектом, согласно которому будет ограничена продажа микродолей в квартирах. Она уточнила, что данный законопроект подразумевает внесение изменений в жилищный и гражданский кодексы.