Киев, 21 апреля, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Украинская делегация на переговорах с США не обсуждала признание Крыма субъектом России и не соглашалась на это. Об этом 21 апреля заявил советник руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Лещенко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В прессе появились сообщения о том, что США готовы признать Крым российским. У нас нет официально заявленной позиции никого из переговорщиков, со стороны украинской переговорной команды согласия на это нет», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) раскрыла условия США для Украины. Журналисты газеты, ссылаясь на западных чиновников, заявили, что для завершения украинского конфликта Киеву необходимо признать российским полуостров, а также отказаться от вступления в НАТО. Соответствующие условия выдвинула администрация президента США Дональда Трампа, следует из публикации.

Отмечается, что эти предложения содержатся в конфиденциальном документе, представленном Киеву на переговорах в Париже 17 апреля. При этом представитель Госдепартамента США в беседе с журналистами уточнил, что речь идёт о «списке потенциальных вариантов» для обсуждения, а не об ультиматуме.

Ответ Киева ожидается на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне в конце текущей недели. Если позиции удастся согласовать, предложения могут отправить в Москву.

По информации источников, инициативы Вашингтона не предусматривают признания контроля России над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями. При этом американская сторона не настаивает на выводе оттуда российских войск.

19 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Трампа изучает возможность признания Крыма частью России в рамках предложений по урегулированию конфликта на Украине. В материале отмечается: американский план урегулирования также включает установление режима прекращения огня вдоль линии фронта.

Днём ранее агентство Bloomberg написало, что готовность США признать контроль РФ над Крымом является «последним сигналом» того, что американский президент стремится закрепить соглашение о прекращении огня.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь, которые вернулись в состав страны по итогам референдума в 2014 году, а также ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью страны.