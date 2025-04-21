Москва, 21 апреля, 2025, 14:31 — ИА Регнум. Любой желающий сможет присутствовать на церемонии прощания и проводить папу Римского Франциска в последний путь. Об этом сообщил вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин.

Stefano Spaziani/Global Look Press

«Похороны понтифика проходят в соответствии со специальным протоколом. Церемония будет публичной», ― процитировал ТАСС епископа-помощника.

По его словам, гроб с телом понтифика обычно выставляют в базилике Святого Петра.

«И уже тогда возможность прийти, молиться, прощаться с понтификом есть у каждого человека», ― добавил он.

Пока информации о дате и времени погребения папы Римского нет.

Как сообщало ИА Регнум, папа Римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) ушёл из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Точная причина смерти понтифика не раскрывается.

В последние годы Франциск перенёс множество заболеваний, а совсем недавно вылечился от двусторонней пневмонии. Долгое время он находился на искусственной вентиляции лёгких. Глава хирургического отделения больницы «Джемелли», где лечился Франциск, Серджио Альфьери назвал его выписку из госпиталя чудом. В начале апреля папа в последний раз выступил перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Риме.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского. Он отметил большой международный авторитет Франциска и назвал понтифика верным служителем христианского учения и выдающимся человеком.

Власти Аргентины объявят недельный траур из-за смерти папы Римского Франциска. По той же причине матчи чемпионата Италии по футболу серии А, запланированные на 21 апреля, были перенесены.

Франциск родился в 1936 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он окончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо был посвящён в епископы, а в 2001 году возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта. Франциск был первым латиноамериканским папой и 266-м по счёту главой Римско-католической церкви.