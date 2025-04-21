Ватикан, 21 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Возможной причиной смерти папы римского Франциска стал инсульт, передаёт 21 апреля итальянская газета La Repubblica со ссылкой на информированные источники.

Global Look Press

Официально причина смерти не сообщалась.

О том, что причиной смерти главы католической церкви мог стать инсульт, со ссылкой на осведомлённые источники проинформировала и газета Corriere della Sera.

«Вероятно, причиной смерти папы Франциска стал инсульт. В ближайшие часы Святой Престол опубликует официальное сообщение, в котором будет названа причина ухода», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. В последние годы глава католической церкви часто болел и, в частности, перенёс тяжёлый приступ двусторонней пневмонии.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Франциск ранее просил похоронить себя в римской базилике Санта Мария Маджоре. Вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил, что присутствовать на церемонии прощания и проводить папу римского в последний путь сможет любой желающий.