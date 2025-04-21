Москва, 21 апреля, 2025, 14:16 — ИА Регнум. Регистрация в Роспатенте новых товарных знаков южнокорейской автомобилестроительной компании Kia не подразумевает её возвращение на российский рынок. Об этом заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Global Look Press

«То, что там сообщают СМИ, что зарегистрировали, это не значит, что они сейчас вернутся. Они в какой-то мере поддерживают снабжение запчастями, поддерживают гарантийное обслуживание, но не более того. Случится возвращение когда-нибудь? Я надеюсь, что когда-нибудь случится, но пока для этого нет официальных никаких поводов. Если случится, они на всякий случай поддерживают свои бренды с точки зрения патентного права», — рассказал он в беседе с RT.

Моржаретто уточнил, что в настоящее время поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию официально запрещены, поэтому их реализация на российском рынке сейчас возможна лишь «окружным путём», за счёт параллельного импорта.

«Российские автовладельцы были бы рады, если бы к нам вернулись привычные бренды, которые у нас очень хорошо продавались последние 20 лет, к которым мы привыкли, понимаем, что это за машины, и их любим. Но насчёт возвращения есть большие вопросы», — добавил эксперт.

В 2022 году южнокорейские автопроизводители, среди которых популярные Kia и Hyundai, заморозили производство в России.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о регистрации в Роспатенте шести товарных знаков Kia с начала года. Все заявки были поданы в Роспатент в 2024 году, три последние — в сентябре. Ведомство одобрило эти заявки 16 апреля, действовать они будут до 2034 года. После регистрации товарных знаков Kia может проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки.

15 апреля южнокорейское агентство Yonhap также сообщало, что Kia пересмотрела план продаж автомобилей на 2025 год, включив в него российский рынок. Согласно обновлённому плану, до конца года в России планируется реализовать 50 тыс. автомобилей Kia.

13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона ведёт непубличные переговоры о возможном возвращении зарубежного бизнеса в страну, и ряд компаний сможет возобновить работу в России после определённых согласований, однако, по словам российского лидера, преимущество будет на стороне отечественных производителей.