Вашингтон, 21 апреля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Вхождение Канады в состав Европейского союза (ЕС) маловероятно, но возможно. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на экспертов.

«Может ли Канада присоединиться к ЕС? Это маловероятно, но действительности не является невозможным. Канада подходит Брюсселю, но есть несколько серьёзных препятствий, которые могут помешать вступлению в ЕС», — говорится в материале.

Так, по словам замдиректора аналитического Центра европейских реформ Иэна Бонда, в случае если Канада пройдет тест на «европейскость», ей помешает практическая экономика: после присоединения к Евросоюзу стране придется установить таможенную границу с США и ввести действующие в Европейском союзе пошлины и ограничения на импорт американских товаров. Такие изменения, утверждает Бонд, стали бы для страны «невероятно губительными», а минусы на долгое время перевешивали бы возможные плюсы.

Авторы статьи также ссылаются на опрос канадской исследовательской компании Abacus Data, согласно которому 44% канадцев поддерживают вхождение страны в ЕС, в то время как 34% выступают против.

Издание также приводит слова пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо, отметившей, что на членство в Евросоюзе могут претендовать только европейские страны.

В начале апреля газета Weser-Kurier написала о том, что экс-министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил рассмотреть возможность предоставления Канаде членства в Евросоюзе в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о том, что этой стране было бы выгодно стать «51-м американским штатом».

Как передавало ИА Регнум, глава Белого дома не раз заявлял, что Канада должна стать 51-м американским штатом, поскольку, по словам Трампа, такой вариант развития событий позволит канадцам стать американцами, из-за чего их налоги заметно снизятся, уровень безопасности возрастёт, а проблемы с границей исчезнут.

14 марта глава канадского МИД Мелани Жоли заявила, что суверенитет Канады не подлежит обсуждению, его нужно уважать.