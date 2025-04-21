Москва, 21 апреля, 2025, 14:05 — ИА Регнум. В Московской области состоится III Международный антифашистский конгресс «За единство всех антифашистских сил, за полную победу над нацизмом!». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Мероприятие организуют в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» 30 апреля.

Конгресс, который проводится по инициативе Минобороны при поддержке МИД, Национальной академии наук и других ведомств и общественных организаций страны, направлен на защиту исторической правды о решающем вкладе СССР в разгром фашизма во Второй мировой войне, консолидацию усилий по противодействию идеологии и проявлениям неонацизма.

Кроме пленарного заседания в программе конгресса предусмотрена работа четырёх тематических секций. В программу конгресса включено проведение пленарного заседания с участием руководства Министерства обороны Российской Федерации, а также работа четырех тематических секций: «От нацистской Германии до неонацистской Украины: геноцид, как составная часть идеологии и практики нацистов всех времён»; «Культурный фронт» в борьбе с идеологией нацизма: история и современность»; «Роль СМИ в противодействии угрозам неонацизма, формировании боевого духа армии и сохранении единства на фоне специальной военной операции» и «Молодёжь против нацизма».

Участие в мероприятии примут представители федеральных органов власти, российских и международных общественных организаций, политические и общественные деятели, историки, журналисты, военнослужащие Вооружённых сил РФ, профессорско-преподавательский состав военно-учебных заведений Минобороны.

Также в конгрессе будут участвовать руководство минобороны Белоруссии, делегации оборонных ведомств, военные атташе и представители парадных расчётов иностранных государств, принимающих участие в военном параде на Красной площади в Москве, военные корреспонденты, освещающие ход спецоперации.

Кроме того, на базе центральных военных музеев Минобороны России запланировано проведение научно-практических конференций по вопросам сохранения исторической памяти.

Как передавало ИА Регнум, второй международный антифашистский конгресс, который состоялся в августе 2023 года в Минске при участии представителей более чем 30 стран мира, призвал создать трибунал для привлечения к уголовной ответственности украинских неонацистских военных и политических преступников. В итоговой резолюции отметили необходимость всесторонне и объективно оценивать события в странах, где возрождается фашистская идеология, а также разоблачать авторов фальсификаций истории войн, решения Запада по пересмотру уроков Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Участники конгресса призвали политические партии, общественные движения к объединению в единый международный антифашистский фронт, а СМИ — к правдивому освещению событий и осуждению любых проявлений фашизма, нацизма и шовинизма.