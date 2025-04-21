Буэнос-Айрес, 21 апреля, 2025, 14:11 — ИА Регнум. Власти Аргентины объявят недельный траур из-за смерти папы римского Франциска. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни, передаёт портал Noticias.

Global Look Press

Франциск был духовным лидером для многих миллионов католиков, отметил Адорни на своей странице в Х.

«Президент страны [Хавьер Милей] объявит семидневный траур в связи со смертью Святейшего Отца. Покойся с миром», — написал пресс-секретарь Милея.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Как передавало ИА Регнум, Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причина смерти не называлась. В последние годы глава католической церкви часто болел и, в частности, перенёс тяжёлый приступ двусторонней пневмонии.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.

Русская православная церковь также выразила соболезнования в связи со смертью папы римского. В годы понтификата Франциска отношения Русской православной и Римско-католической церквей развивались, отметили представители РПЦ.