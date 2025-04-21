Москва, 21 апреля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Российская игровая площадка VK Play к 80-летию Великой Победы запустила спецпроект «Искры Победы», посвящённый подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба компании «ВКонтакте»

Скриншот сайта vk.com

«Современные технологии позволяют говорить с аудиторией на её языке. «Искры Победы» — это пример того, как игры становятся инструментом передачи ценностей. Мы хотим, чтобы молодое поколение чувствовало связь с историей, понимало её через личные истории людей», — отметил руководитель VK Play Александр Михеев.

«Искры Победы» представляет собой визуальную новеллу о двух друзьях, Алексее и Иване, чьи жизни изменились 22 июня 1941 года. Инженер Алексей и артиллерист Иван прошли через испытания войны, олицетворяя мужество и стойкость своего поколения. Через их судьбы участникам проекта покажут, как обычные люди становились героями, приближая общую Победу.

Спецпроект включает элементы геймификации, образовательный контент и социальную вовлечённость. Пользователям предстоит выполнить задания, связанные с сохранением исторической памяти. Выполнившие все задания попадут в «Зал славы» — виртуальное пространство с увековеченными именами тех, кто сохраняет память о подвиге народа.

Как передавало ИА Регнум, 16 января президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года защитника Отечества. Глава государства предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне и вспомнить при этом также тех, кто защищал Родину в других войнах.

В конце марта Минобороны РФ запустило мультимедийный проект, посвящённый участникам Великой Отечественной войны разных национальностей, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. На сайте оборонного ведомства появились личные дела, наградные листы, фотографии и другие документы, которые ранее были засекречены.