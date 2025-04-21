Москва, 21 апреля, 2025, 13:49 — ИА Регнум. У предприятий розничной торговли расширился ассортимент футболок и бейсболок с цитатами президента Владимира Путина, в частности, появились высказывания про ракетный комплекс «Орешник».

Сергей Савостьянов/POOL/ТАСС

По данным «РИА Новости», в универмаге национального центра «Россия» появились вещи с цитатами российского лидера, среди которых: «Баллистическая ракета «Орешник» является гарантом суверенитета России», «Ответ всегда будет», «Надо обязательно смотреть в будущее».

При этом наибольшим спросом среди покупателей пользуются именно вещи с упоминанием «Орешника» или же России.

В коллекции также использованы более ранние знаменитые высказывания Путина, например: «Границы России нигде не заканчиваются», «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица», «Битва за Россию продолжается, победа будет за нами» и так далее.

Как передавало ИА Регнум, футболки с изображением Путина и надписью «Крепкий Орешник» за несколько минут были распроданы и сняты с продажи на Ozon. Их заметили на маркетплейсе 22 ноября 2024 года.

Дизайн был выполнен в стиле афиши для голливудского блокбастера с участием популярного актёра Брюса Уиллиса под названием «Крепкий орешек». На фоне можно также разглядеть полупрозрачную фигуру экс-президента США Джо Байдена.