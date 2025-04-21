Москва, 21 апреля, 2025, 13:52 — ИА Регнум. В Центральной России в настоящее время теплее, чем обычно бывает в самый жаркий период июля, заявил 21 апреля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В беседе с «РИА Новости» метеоролог назвал ситуацию запредельной.

«Сейчас мы с вами находимся уже который день в июльской погоде. В воскресенье среднесуточная температура в Москве была плюс 20,1 градуса. Средняя температура самого высокого периода — это обычно четвёртая-пятая пятидневки июля — меньше 20 градусов: 19,8. То есть это что-то запредельное», — сказал Вильфанд.

Метеоролог отметил, что такая погода продержится в Центральной России до среды, после чего температура начнёт снижаться, достигнув в четверг нормы начала июня, в пятницу — мая, а в субботу — уровня, обычного для апреля.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля Вильфанд заявил, что в последние несколько дней в Москве, Смоленске, Ярославле, Липецке и других городах Центрального федерального округа были побиты суточные рекорды максимальных температур.

16 апреля метеоролог отмечал, что 2025 год в мире может оказаться одним из самых жарких в истории. По оценке эксперта, этот год войдет в пятерку, а возможно, и в тройку самых тёплых.

13 апреля в Гидрометцентре сообщали, что большая часть территории России (80%) до сих пор покрыта снегом. Снежный покров к указанному моменту сошёл лишь на южной половине европейской части страны, а также на самом юге Урала, на юге Западной Сибири, в Забайкальском крае, Приморье и на юге Амурской области.