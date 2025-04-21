Киев, 21 апреля, 2025, 13:34 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский до конца не контролирует ни украинскую армию, ни ситуацию на фронте с целом. Об этом заявил член движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Global Look Press

По его словам, с этим связаны нарушения Киевом пасхального перемирия. Олейник добавил, что это также в очередной раз указывает на то, что Зеленский недоговороспособен.

«Если, например, приказ верховного главнокомандующего [Владимира] Путина армия безоговорочно выполнит, то у Зеленского другая ситуация. Там и нацисты, там и Великобритания, которые заинтересованы в провокациях и так далее», ― процитировало «РИА Новости» экс-депутаты Рады.

Олейник отметил, что тот же нацбатальон «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) спокойно будет обстреливать, и «плевать им на какие-то заявления Зеленского».

«Он не управляет ситуацией в полной мере, как это делает Путин», ― констатировал политик.

Как передавало ИА Регнум, Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. Он добавил, что в течение этого периода российские войска не будут вести боевых действий, при этом должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны ВСУ.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. По данным Минобороны РФ, за этот период зафиксировали 4,9 тыс. нарушений со стороны Вооружённых сил Украины. Украинские вооружённые формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием БПЛА по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыму. ВСУ совершили 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и миномётов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям войск ВС РФ.

При этом все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет 27 марта заявил, что Зеленский не имеет возможности контролировать часть украинской армии, в основном состоящей из националистов и иностранных наёмников. По его словам, в этом кроется недоговороспособность Зеленского. Глава киевского режима, по словам Шеремета, пытается удержаться у власти и зациклен на продолжении военного конфликта, а все попытки договориться с ним о мире — лишь напрасно потраченное время.