Москва, 21 апреля, 2025, 13:51 — ИА Регнум. В российских школах состоялись внеурочные занятия «Разговоры о важном», которые были посвящены развитию медицины в стране. Об этом сообщает пресс-служба одноименного всероссийского проекта.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Сегодня, 21 апреля, во всех школах и организациях среднего профессионального образования Российской Федерации прошли внеурочные занятия в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном», посвященные теме «Медицина России», — говорится в сообщении.

В рамках урока школьникам и студентам рассказали о значении медицины для общества, особенностях профессии врача и развитии здравоохранения.

Федеральным спикером занятия стал Герой труда РФ, президент научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук, детский хирург Леонид Рошаль. Он ответил на вопросы школьников и студентов со всей страны.

По его словам, ребятам, которые мечтают связать своё будущее с медициной важно «не потерять это желание, сдать хорошо экзамены и поступить в медицинский институт».

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее поддержал проведение «Разговоров о важном» с детьми до пяти лет. Российский лидер призвал проводить такие занятия искренне и давать материал с учетом их развития.

1 июня 2024 года Путин заявил, что вопросам воспитания детей, семейных ценностей в России уделяют приоритетное внимание и государство, и общество. Президент призвал окружить вниманием каждого ребёнка, чтобы они росли здоровыми и могли развивать свои способности.