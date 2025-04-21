Москва, 21 апреля, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлёвской стены будут закрыты для посетителей с 23 апреля по 19 мая из-за подготовки и проведения мероприятий. Об этом предупредила Федеральная служба охраны (ФСО) России.

Sergey Smirnov/Global Look Press

«С 23 апреля по 19 мая 2025 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет в связи с подготовкой и проведением мероприятий», — говорится в сообщении.

Ограничения вводятся ежегодно на время проведения массовых мероприятий и парадов на Красной площади. При этом с 18 февраля по 15 апреля Мавзолей Ленина также был закрыт из-за проведения профилактических работ.

Как передавало ИА Регнум, 15 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москву на парад в честь 80-летия Великой Победы собираются приехать свыше 20 глав государств и правительств.

Представитель Кремля добавил, что все гости будут праздновать этот архиважный день вместе с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал 9 Мая грандиозной датой, особенно в нынешних реалиях.