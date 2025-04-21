Москва, 21 апреля, 2025, 13:04 — ИА Регнум. Минобороны России дало исчерпывающую оценку хода пасхального перемирия с Украиной, Кремлю по этому поводу добавить нечего. Об этом в ходе брифинга 21 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Вы слышали заявление нашего Министерства обороны, которое, собственно, наверное, и уполномочено давать какую-то оценку с военной точки зрения. Там оценка дана, даны данные по фактам нарушения с украинской стороны. Больше мне добавить нечего», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил пасхальное перемирие на период с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. При этом глава государства отметил: российские войска должны быть готовы реагировать на провокации противника, если тот будет нарушать перемирие. ВС РФ в течение этого периода времени не вели боевых действий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 апреля заявил о якобы готовности с украинской стороны придерживаться объявленного Путиным пасхального перемирия. Несмотря на заявления, киевский режим несколько раз нарушил его, атаковав населенные пункты в Херсонской области.

Во время режима пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тыс. нарушений со стороны украинских формирований. Противник предпринял шесть попыток атак, применил 90 БПЛА самолётного типа, из которых восемь — вне зоны спецоперации. ВСУ совершили 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и миномётов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям войск ВС РФ.

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