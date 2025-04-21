Рим, 21 апреля, 2025, 13:10 — ИА Регнум. Матчи чемпионата Италии по футболу серии А, запланированные на 21 апреля, перенесены из-за смерти папы римского Франциска. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба лиги.

Алексей Даничев/РИА Новости

«После кончины его Святейшества национальная профессиональная лига серии А переносит матчи, запланированные на сегодняшний игровой день», — говорится в сообщении лиги в соцсети Х.

Даты проведения матчей будут объявлены позже.

21 апреля должны были состояться матчи 33-го тура между клубами «Торино» и «Удинезе», «Кальяри» и «Фиорентина», «Дженоа» и «Лацио», «Парма» и «Ювентус».

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет в 7:35 по местному времени (8:35 мск) 21 апреля. Точная причина смерти не раскрывается, однако уточняется, что недавно он перенёс тяжёлый приступ двусторонней пневмонии.