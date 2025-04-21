Москва, 21 апреля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Stefano Spaziani/Global Look Press Папа Римский Франциск

Путин отметил большой международный авторитет Франциска. Он назвал понтифика верным служителем христианского учения, мудрым религиозным и государственным деятелем, который последовательно защищал высокие ценности гуманизма и справедливости.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нём», — отметил российский лидер в телеграмме, адресованной камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.

Благодаря активным усилиям Франциска развивалось конструктивное взаимодействие между Россией и Святым престолом, а также диалог Русской православной и Римско-католической церквей, добавил Путин.

Он попросил Фаррела передать всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) ушёл из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Точная причина смерти понтифика не раскрывается.

В последние годы Франциск перенёс множество заболеваний, а совсем недавно вылечился от двусторонней пневмонии. Долгое время он находился на искусственной вентиляции лёгких. Глава хирургического отделения больницы «Джемелли», где лечился Франциск, Серджио Альфьери назвал его выписку из госпиталя чудом. В начале апреля папа в последний раз выступил перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Риме.

Франциск был первым латиноамериканским папой и 266-м по счёту главой Римско-католической церкви. Этот пост он занимал с 13 марта 2013 года.