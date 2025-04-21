Салехард, 21 апреля, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Научно-исследовательские экспедиции по изучению белого медведя стартовали в поселках Диксон Красноярского края и Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. Впервые в истории будет проведен полномасштабный авиаучет распределения и численности карской субпопуляции арктического хищника.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» На Ямале стартовали экспедиции по изучению белого медведя

Полевые работы организовал Арктический научный центр «Роснефти». В экспедиции также принимают участие специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН и фонда «Чистые моря».

Работы охватят несколько сотен тысяч квадратных километров. Они будут вестись с бортов самолетов-лабораторий и вертолета. Учёные оценят половозрастной состав медведей и их общее состояние, проведут безопасную для здоровья животных иммобилизацию отдельных особей, чтобы получить пробы крови и шерсти для лабораторных, в том числе генетических, исследований. Для мониторинга сезонной миграции белых медведей, их активности и мест кормления на ряд особей будут надеты передатчики со спутниковыми радиометками.

Экспедиции проводятся в рамках корпоративной программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия арктических экосистем, получившей название «Тамура». Ученые проведут обследования северо-западного побережья Таймыра и островов Карского моря. Полевые работы продлятся около месяца и станут продолжением исследований, проведенных на севере Красноярского края летом 2024 года.