Москва, 21 апреля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Кремль удовлетворён заявлениями американской стороны о невозможности членства Украины в Североатлантическом альянсе (НАТО). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Hennadii Minchenko/Global Look Press

19 апреля спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что Украина не станет частью НАТО, а её вступление в блок не подлежит обсуждению. Он также напомнил, что Вашингтон придерживается данной позиции с 2008 года.

«То, что членство Украины в НАТО исключено, мы слышали из Вашингтона на разных уровнях. И, безусловно, это то, что вызывает наше удовлетворение и совпадает с нашей позицией», — отметил спикер Кремля.

Песков также уточнил, что вступление Украины в НАТО представляло бы угрозу для национальных интересов России. По его словам, возможное членство республики в альянсе стало одной из первопричин начала украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на желание главы киевского режима Владимира Зеленского добиться членства Украины в НАТО, этого никогда не произойдет. Он также назвал это стремление украинского политика возможной причиной начала конфликта с Россией.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин также заявил, что одним из условий для переговоров Москвы с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО.