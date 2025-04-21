Москва, 21 апреля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия и Украина заключат соглашение по урегулированию конфликта на следующей неделе.

CNP/AdMedia/Global Look Press

«Я не хотел бы сейчас давать какие-то комментарии. Тем более о временных рамках», — сказал Песков журналисту.

Песков подчеркнул, что российская сторона остается открытой к поискам мирного урегулирования конфликта на Украине и продолжает работу с американской стороной. Официальный представитель Кремля также выразил надежду на то, что «эта работа даст свои результаты».

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля глава Белого дома выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. По словам Трампа, только в этом случае обе стороны начнут вести крупный бизнес с США, которые «процветают, и заработают состояние».

14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Обсуждение продолжается.

Российская сторона неоднократна заявляла о готовности к мирному урегулированию. По словам президента РФ Владимира Путина, для разрешения кризиса необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал на то, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.