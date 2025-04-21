Москва, 21 апреля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России продолжили вытеснять формирования украинской армии с территории Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев /РИА Новости

В ведомстве уточнили, что бойцы Вооружённых сил России возобновили боевые действия в регионе против ВСУ с 00:00 понедельника, 21 апреля, после окончания пасхального перемирия.

«С 00:00 часов 21 апреля подразделения группировки российских войск «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Потери ВСУ после прекращения действия режима прекращения огня составили до 50 военнослужащих», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Также украинская армия потеряла на курском направлении боевую машину пехоты, два бронетранспортёра, боевую бронированную машину, два автомобиля и три артиллерийских орудия.

Всего за время боевых действий на территории Курской области противник потерял более 75 375 военнослужащих, 411 танков, 336 БМП, 311 бронетранспортёров и 2 282 боевые бронированные машины.

Также российские силы уничтожили 632 артиллерийских орудия, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 129 станций РЭБ, 18 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. Он добавил, что в течении этого периода российские войска не будут вести боевых действий, при этом должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны ВСУ.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. По данным Минобороны РФ, за этот период зафиксировали 4,9 тыс. нарушений со стороны Вооружённых сил Украины. Украинские вооружённые формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием БПЛА по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыму. ВСУ совершили 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и миномётов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям войск ВС РФ.

При этом все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.

Российская армия до объявления пасхального перемирия 20 апреля нанесла удары по бригадам ВСУ в селе Горналь Курской области. Потери украинской армии составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня «Ураган» и станция радиоэлектронной борьбы.