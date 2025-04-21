Москва, 21 апреля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти папы римского Франциска. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

ALESSIA GIULIANI/Global Look Press

Телеграмма направлена камерленго Римско-католической церкви (временному главе коллегии кардиналов после смерти папы) Кевину Джозефу Фарреллу.

«Ваше Высокопреосвященство, примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского Франциска. Папа Римский Франциск пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения, мудрый религиозный и государственный деятель, последовательный защитник высоких ценностей гуманизма и справедливости», — написал президент.

Во время своего понтификата Франциск активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Ватиканом, отметил Путин. Президент напомнил, что неоднократно встречался с Франциском, и подчеркнул, что навсегда сохранит о нём самую светлую память.

«В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки», — добавил президент.

Как передавало ИА Регнум, папа Франциск (Хорхе Марио Бергольо) скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Причина смерти не называлась. В последние годы глава католической церкви часто болел и, в частности, перенёс тяжёлый приступ двусторонней пневмонии.

Франциск родился в 1936 году в столице Аргентины Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо был посвящён в епископы, а в 2001 году возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Путин трижды встречался с Франциском — во время визитов в Ватикан в 2013, 2015 и 2019 годах. Также они провели ряд телефонных разговоров. О последнем из них сообщалось в декабре 2021 года.

В 2022 году, комментируя обострение ситуации на Украине, Франциск отмечал, что речь идёт не о конфликте между Москвой и Киевом, а об уже начавшейся третьей мировой войне. Он заявлял, что власти Украины должны найти в себе мужество признать поражение и попросить о мире, чтобы прекратить бессмысленные жертвы. В 2025 году Франциск отметил, что европейские страны для начала мирных переговоров должны отменить антироссийские санкции.