Москва, 21 апреля, 2025, 12:37 — ИА Регнум. Семьи с детьми вновь получат возможность приобретать автомобили по программе льготного кредитования. Об этом во время презентации новой модели Lada Iskra на заводе в Тольятти сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Будем расширять на семейный автомобиль», — процитировала газета «Коммерсантъ» главу Минпромторга.

По словам Алиханова, учителя, врачи, участники специальной военной операции и члены их семей уже воспользовались предоставленными льготами на покупку автомобилей.

В Минпромторге рассчитывают, что расширение программы льготного автокредитования даст позитивный эффект и ситуация на авторынке несколько улучшится. При этом Алиханов добавил, что рекордов продаж ожидать не стоит.

Как передавало ИА Регнум, в январе прошлого года правительство расширило условия программы льготного автокредитования для жителей Дальнего Востока. Воспользоваться господдержкой при покупке отечественных автомобилей получили право семьи с детьми на территории ДФО. Скидка на первоначальный взнос по кредиту составляет 25% от стоимости автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

По условиям программы автомобиль с ДВС должен стоить до 2 млн рублей и быть произведённым на территории страны в рамках специального инвестиционного контракта. Речь идёт о всех моделях LADA, ВИС, УАЗ и ГАЗ (полной массой до 3,5 тонны). Также в список входил автомобиль Haval Jolion тульской сборки.

В январе автомобиль «Москвич 3» вошёл в программу льготного автокредитования Минпромторга России в 2025 году. При этом автомобилей китайского бренда Haval в списке доступных для льготного кредитования не оказалось. Среди электромобилей и последовательных гибридов, произведённых на территории России, в перечне остались «Москвич 3е», «Амберавто А5», электрокары бренда Evolute. Также перечень пополнили две модели Voyah Dream и Voyah Free.

В ведомстве сообщили, что в 2025 году на программы льготного автокредитования в федеральном бюджете предусмотрено более 36 млрд рублей, льготного лизинга ― 27 млрд рублей.

Согласно данным Банка России, за прошедший год количество автокредитов в России выросло на 51,7%. Для сравнения: в 2023 году этот показатель составил 41,6%. В декабре рост автокредитования, по предварительным данным, замедлился до 0,4%. При этом в ноябре он составлял 1,2%.