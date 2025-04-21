Белгород, 21 апреля, 2025, 13:11 — ИА Регнум. Действия жителей Белгородской области, которые передали детям мину и тем самым подвергли их жизнь риску, требуют правовой оценки и уголовной ответственности в соответствии с законодательством, заявил 21 апреля глава региона Вячеслав Гладков.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Эта оценка должна была быть дана и прокуратурой. В том числе и военной прокуратурой, потому что, по моей информации, мину в жилой дом принес военнослужащий», — сказал Гладков в ходе оперативного совещания правительства области.

Ранее губернатор сообщил, что правоохранительные органы расследуют инцидент, в результате которого 12-летний мальчик получил тяжёлые ранения из-за взрыва мины «Колокольчик», подаренной взрослым и хранившейся в жилом доме. ЧП произошло в селе Таврово Белгородского района.

«По предварительной информации, несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину-«колокольчик». Уверили, что она обезврежена. Сегодня 12-летний мальчик взял эту мину в руки — предварительно, к хозяевам дома приехали в гости знакомые с ребёнком. Как мина попала в дом, зачем хозяева оставили ее дома, почему родители разрешили ребенку взять её в руки — уверен, выяснит следствие», — отмечал Гладков в своём Telegram-канале.

Мальчик взял мину в руки, она выпала и сдетонировала, рассказал губернатор. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии, у него была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Скорая помощь доставила пострадавшего в детскую областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая помощь. Сотрудники полиции продолжают работу на месте происшествия.

«Но, уверен, этой беды можно было избежать. Уважаемые взрослые. Ещё и ещё раз хочу призвать вас — не хранить в доме оружие, помнить, что оно — точно не игрушка и ни в коем случае не должно попасть в руки нашим детям», — добавил Гладков.

Как передавало ИА Регнум, в марте мужчина погиб при детонации мины «Колокольчик» в Обоянском районе Курской области. Он собирал металлолом и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас, который сдетонировал у него в кармане.

10 января сообщалось, что ВСУ разбросали запрещенные мины «Лепестки» и «Колокольчики» на одной из улиц села Большое Солдатское в Курской области. Жителей призвали быть осторожными.

15 марта российские инженерные войска начали работы по разминированию приграничных районов Курской области, освобожденных от ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что специалисты будут одновременно очищать от опасных предметов жилые дома, сельскохозяйственные угодья и важные объекты жизнеобеспечения — газопроводы, котельные, линии электропередачи и связи, дороги, мосты.