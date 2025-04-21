Москва, 21 апреля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. С начала года Роспатент зарегистрировал шесть товарных знаков южнокорейской автомобилестроительной компании Kia. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на базу данных ведомства.

Matthias Balk/Global Look Press

Уточняется, что все заявки были поданы в Роспатент в 2024 году, три последние — в сентябре. Действовать они будут до 2034 года. Также отмечено, что российское ведомство одобрило эти заявки 16 апреля.

После регистрации товарных знаков Kia может проектировать в России автомобильные заводы и предоставлять услуги по дизайну машин, производить и продавать в стране автомобили, технические масла и смазки.

15 апреля южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что Kia пересмотрела план продаж автомобилей на 2025 год, включив в него российский рынок. Согласно обновлённому плану, до конца года в России планируется реализовать 50 тыс. автомобилей Kia. План был скорректирован с учётом международной обстановки, где перспективы урегулирования украинского конфликта возросли после прихода президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Также возможность возвращения на российский рынок изучают Hyundai Motor, LG и Samsung. Ранее The Korea Times писала, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «важный рынок для диверсификации деловых интересов», особенно на фоне таможенного давления со стороны Вашингтона.

13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что российская сторона ведёт непубличные переговоры о возможном возвращении зарубежного бизнеса в страну, и ряд компаний сможет возобновить работу в России после определённых согласований, однако, по словам российского лидера, преимущество будет на стороне отечественных производителей.