Москва, 21 апреля, 2025, 12:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Российским научным фондом (РНФ) обеспечить проведение ежегодного конкурса проектов на предоставление грантов памяти учёного Евгения Велихова. Соответствующий перечень поручений по итогам Форума будущих технологий был опубликован на сайте Кремля.

Алексей Никольский/РИА Новости Евгений Велихов

«Правительству Российской Федерации совместно с Российским научным фондом обеспечить проведение ежегодного конкурсного отбора проектов на предоставление грантов памяти выдающегося русского ученого Велихова, предусмотрев ежегодное выделение (начиная с 2025 года) из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований из расчета, что гранты предоставляются на пять лет и размер одного гранта составляет от 250 млн до 500 млн руб., а также привлечение частных инвестиций для реализации таких проектов», — сказано в документе.

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