Москва, 21 апреля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Михаила Хачатуряна, убитого в Москве в 2018 году собственными дочерьми, признали виновным в насилии над ними. Такой вердикт вынес Бутырский суд Москвы. Заседание состоялось 21 апреля.

Социальная сеть Михаил Хачатурян

«Признать Хачатуряна виновным <…> прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого», ― огласил приговор судья.

Уголовное дело в отношении Хачатуряна рассматривалось по ст.117, ч. 3 ст. 132 и ст. 133 УК РФ. Его обвинили в истязании, насильственных действиях сексуального характера и принуждении к действиям сексуального характера в отношении дочерей, которым на момент смерти обвиняемого было 19, 18 и 17 лет. Дело слушалось в закрытом режиме.

Дело самих сестёр ещё не закрыто, но защита надеется, что после вынесенного сегодня решения оно также будет прекращено.

Как передавало ИА Регнум, Хачатурян был убит 27 июля 2018 года. По подозрению в убийстве арестовали трёх его дочерей, самая младшая на момент преступления была несовершеннолетней.

В мае 2020 года следователи завершили дополнительное расследование. СК проигнорировал указания Генпрокуратуры об изменении квалификации действий Крестины и Ангелины Хачатурян и отказался переквалифицировать обвинение с убийства на самооборону. Им вменялось убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Дело младшей из сестёр выделили в отдельное производство, так как на момент предполагаемого совершения убийства ее признали невменяемой.

В мае 2022 года в отношении убитого дочерьми Хачатуряна завершили расследование уголовного дела о побоях и сексуальном насилии. СК ужесточил обвинение, добавив к нему распространение порнографического материала с участием дочерей.

11 апреля прокуратура попросила Бутырский суд Москвы признать доказанной вину Хачатуряна и прекратить уголовное преследование по его делу в связи со смертью.