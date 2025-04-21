Москва, 21 апреля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора. Соответствующий перечень поручений по итогам Форума будущих технологий был опубликован на сайте Кремля.

Molten-salt reactor/Global Look Press

«Представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии», — следует из текста поручения.

Согласно указу, ответственным за исполнение получения председателю правительства Михаилу Мишустину, гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву и президенту НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку необходимо будет отчитаться о проделанной работе до 1 июня.

Исследовательский жидкосолевой ядерный реактор необходим для отработки технологий «выжигания» крайне опасных радиоактивных веществ. Его строительство запланировано на предприятии госкорпорации «Росатом» «Горно-химический комбинат».

Кроме того, российский лидер поручил правительству до 15 августа представить предложения о направлениях развития производства в стране перспективных устройств для накопления и хранения энергии.

Другие поручения президента касаются расширения применения технологий искусственного интеллекта и компьютерного моделирования, совершенствования обмена информацией между потенциальными инвесторами и исследователями, а также создания суперкомпьютерного центра.

Как передавало ИА Регнум, пленарное заседание Форума будущих технологий, которое состоялось 21 февраля в Центре международной торговли в Москве, было посвящено новым материалам и химии. Путин подчеркнул, что России нужно добиться превосходства в этих областях, чтобы находиться в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития.