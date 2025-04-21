Путин поручил ускорить создание жидкосолевого ядерного реактора
Москва, 21 апреля, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора. Соответствующий перечень поручений по итогам Форума будущих технологий был опубликован на сайте Кремля.
«Представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива в рамках национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Новые атомные и энергетические технологии», — следует из текста поручения.
Согласно указу, ответственным за исполнение получения председателю правительства Михаилу Мишустину, гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву и президенту НИЦ «Курчатовский институт» Михаилу Ковальчуку необходимо будет отчитаться о проделанной работе до 1 июня.
Исследовательский жидкосолевой ядерный реактор необходим для отработки технологий «выжигания» крайне опасных радиоактивных веществ. Его строительство запланировано на предприятии госкорпорации «Росатом» «Горно-химический комбинат».
Кроме того, российский лидер поручил правительству до 15 августа представить предложения о направлениях развития производства в стране перспективных устройств для накопления и хранения энергии.
Другие поручения президента касаются расширения применения технологий искусственного интеллекта и компьютерного моделирования, совершенствования обмена информацией между потенциальными инвесторами и исследователями, а также создания суперкомпьютерного центра.
Как передавало ИА Регнум, пленарное заседание Форума будущих технологий, которое состоялось 21 февраля в Центре международной торговли в Москве, было посвящено новым материалам и химии. Путин подчеркнул, что России нужно добиться превосходства в этих областях, чтобы находиться в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития.