Москва, 21 апреля, 2025, 12:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 году Форум будущих технологий, посвящённый формированию биоэкономики в РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«При участии заинтересованных организаций, представителей международного научного и экспертного сообщества обеспечить подготовку и проведение в 2026 году Форума будущих технологий, посвящённого формированию биоэкономики в Российской Федерации и применению биотехнологий в отраслях экономики», — говорится в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственным за исполнение назначен председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Доклады необходимо будет предоставить до 1 ноября 2025 года и до 1 мая 2026 года.

Перечень поручений был утверждён главой государства по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учёными, состоявшихся 21 февраля 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, Путин на Форуме будущих технологий 2025 года заявил, что России необходимо добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, а также предлагать конкурентные по качеству инновационные продукты. По его словам, необходимо иметь уникальные технологические ключи, которые позволят выпускать и экспортировать на глобальные рынки не первичное сырье, а продукцию самых высоких стандартов.

Также Путин призывал обеспечить превосходство России в сфере наукоёмких технологий. Для этого в конце 2024 года он поручил правительству и Российской академии наук расширить вопросы подготовки кадров, добавить дополнительные мероприятия.